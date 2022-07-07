Trabzonspor'dan kaleye sürpriz takviye!

Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine aldı. Genç kaleciyle Fenerbahçe de ilgileniyor.



Yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in de ayrılmaya hazırlanması nedeniyle kaleci arayışı devam ediyor. Bordo-mavililer Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile ilgileniyor. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşil-mavililerle masaya oturulacak.





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