Trabzonspor'dan 5 isim için sakatlık açıklaması

Trabzonspor; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 5 isim için sakatlık açıklaması
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02 Mart 2025 15:39
Trabzonspor'dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi...

Bordo-Mavili kulüp; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"


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