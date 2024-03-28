Trabzonspor'da yerlide iki hedef!

Trabzonspor'un yerli oyuncu listesinde Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ilk sırada yer alıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yerlide iki hedef!
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28 Mart 2024 11:02
Trabzonspor'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak.

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavili takımın yeni sezon için transfer listesinde birçok önemli isim bulunuyor.

Yerli sayısını ve kalitesini arttırmak isteyen Trabzonspor'da, yerli listesinin en üst sırasında ise Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın yer alıyor.

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlılarda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

OĞUZ AYDIN'IN RAKAMLARI

Alanyaspor ile kontratı 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Oğuz Aydın ise, bu sezon Akdeniz ekibinde 31 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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