Trabzonspor'da yerlide iki hedef!

Trabzonspor'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak.
Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavili takımın yeni sezon için transfer listesinde birçok önemli isim bulunuyor.
Yerli sayısını ve kalitesini arttırmak isteyen Trabzonspor'da, yerli listesinin en üst sırasında ise Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın yer alıyor.
SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlılarda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
OĞUZ AYDIN'IN RAKAMLARI
Alanyaspor ile kontratı 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Oğuz Aydın ise, bu sezon Akdeniz ekibinde 31 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavili takımın yeni sezon için transfer listesinde birçok önemli isim bulunuyor.
Yerli sayısını ve kalitesini arttırmak isteyen Trabzonspor'da, yerli listesinin en üst sırasında ise Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın yer alıyor.
SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlılarda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
OĞUZ AYDIN'IN RAKAMLARI
Alanyaspor ile kontratı 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Oğuz Aydın ise, bu sezon Akdeniz ekibinde 31 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.