Trabzonspor'da Molde maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edeceği ilk maçın biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Molde maçının biletleri satışa çıkarıldı
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31 Temmuz 2021 17:16
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edeceği ilk maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Molde maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı.

Elektronik biletlerin sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilirken, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satış yapılacağı ve HES kodu kontrolü de olacağı vurgulandı.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira.

VIP Gold: 800 lira.

VIP Silver: 600 lira.

Batı tribün: 500 lira.

Doğu tribün: 350 lira.

Fırtına tribün: 200 lira.

Kale arkaları: 150 lira.

Misafir takım: 150 lira.


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