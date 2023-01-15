Trabzonspor'da korkulan olmadı

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun yokluğunda gözler Başakşehir maçında Marc Bartra'daydı.
Dünyaca ünlü yıldız kritik müsabakaya sarı kart sınırında çıktı. Başakşehir'in forveti Stefano Okaka'ya karşı oynayan deneyimli savunmacı kusursuz bir performans ortaya koyarken kart görmeyerek deteknik heyeti rahatlattı.
Gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Bartra forma giyebilecek.
Dünyaca ünlü yıldız kritik müsabakaya sarı kart sınırında çıktı. Başakşehir'in forveti Stefano Okaka'ya karşı oynayan deneyimli savunmacı kusursuz bir performans ortaya koyarken kart görmeyerek deteknik heyeti rahatlattı.
Gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Bartra forma giyebilecek.
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