Trabzonspor'da korkulan olmadı

Trabzonspor'da ceza sınırında bulunan Marc Bartra, Başakşehir karşısında kart görmedi ve teknik heyeti rahatlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da korkulan olmadı
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15 Ocak 2023 13:09
Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun yokluğunda gözler Başakşehir maçında Marc Bartra'daydı.

Dünyaca ünlü yıldız kritik müsabakaya sarı kart sınırında çıktı. Başakşehir'in forveti Stefano Okaka'ya karşı oynayan deneyimli savunmacı kusursuz bir performans ortaya koyarken kart görmeyerek deteknik heyeti rahatlattı.

Gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Bartra forma giyebilecek.

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