Trabzonspor'da gözler yine Cornelius'ta

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, yeni golcüsü Cornelius'a çok güveniyor. Bordo mavili takımın teknik patronu Kasımpaşa karşılaşmasında yine Danimarkalı forvete görev verecek.

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Trabzonspor'da gözler yine Cornelius'ta
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18 Eylül 2021 12:59
Süper Lig 'de 11'de başladığı ilk maç Galatasaray derbisi olan Cornelius, 41. dakikada golünü atmıştı. Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında Danimarkalı forvete çok güveniyor.

Yaz döneminde transferini bizzat istediği Cornelius'un bu sezon patlama yapacağına inanan Avcı, oyuncusundan yine gol bekliyor. Cornelius'un Avrupa'da oynadığı ilk karşılaşma ise Trabzon'daki Roma maçıydı. 28 yaşındaki santrfor, o maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

 


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