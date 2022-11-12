Trabzonspor'da Dorukhan şoku!

Trabzonspor'da dönüşü merakla beklenen Dorukhan Toküz'ün, tedavi süreci uzadı. Ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kapan Dorukhan, yeniden bıçak altına yattı.

, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da Dorukhan şoku!
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12 Kasım 2022 16:50
Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz'den bordo - mavilileri hüsrana uğratan bir haber geldi.

Trabzonspor'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncusunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.

Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı. (61Saat)

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