Trabzonspor'da Dorukhan şoku!

Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz'den bordo - mavilileri hüsrana uğratan bir haber geldi.
Trabzonspor'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı.
Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncusunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.
Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı. (61Saat)
Trabzonspor'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı.
Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncusunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.
Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz'ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı. (61Saat)
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