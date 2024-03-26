Trabzonspor'da Berat Özdemir kalmak istiyor

Trabzonspor'un Al İttifaq'dan kiraladığı Berat Özdemir, bordo mavili takımda kalmak istiyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Berat Özdemir kalmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2024 12:53
Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifaq ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzon'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın kararı burada kilit nokta. Ancak işin bir de ekonomik boyutu var.

Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery