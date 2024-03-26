Trabzonspor'da Berat Özdemir kalmak istiyor

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifaq ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzon'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın kararı burada kilit nokta. Ancak işin bir de ekonomik boyutu var.
Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor.
Abdullah Avcı'nın kararı burada kilit nokta. Ancak işin bir de ekonomik boyutu var.
Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor.