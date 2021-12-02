Trabzonspor'da Bakasetas müjdesi

Trabzonspor'da uzun süredir sakat olan Anastasios Bakasetas'ın tedavisi sona erdi. İdmanlarda da performansını sürekli artırıyor.
SÜRE ALMASI BEKLENİYOR
Yunan yıldızın, Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde sonradan da olsa süre bulması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANDI
28 yaşındaki futbolcu, ligde Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak kenara gelmişti.
SÜRE ALMASI BEKLENİYOR
Yunan yıldızın, Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde sonradan da olsa süre bulması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANDI
28 yaşındaki futbolcu, ligde Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak kenara gelmişti.