Trabzonspor'da Bakasetas müjdesi

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Anatasios Bakasetas'ın, Adana Demirspor mücadelesinde şans bulması bekleniyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Bakasetas müjdesi
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02 Aralık 2021 11:25
Trabzonspor'da uzun süredir sakat olan Anastasios Bakasetas'ın tedavisi sona erdi. İdmanlarda da performansını sürekli artırıyor.

SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

Yunan yıldızın, Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde sonradan da olsa süre bulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANDI

28 yaşındaki futbolcu, ligde Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak kenara gelmişti.


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