Trabzonspor bu kez hata istemiyor

Süper Lig'de 6 maçının 4'ünü deplasmanda oynayan Trabzonspor, bugün sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ın yenilgisiyle tekrar liderlik şansını yakalayan bordo-mavililer, Konya deplasmanındaki beraberliği bugün alacağı galibiyetle telafi etmeyi ve puan farkıyla zirveye çıkmayı hedefliyor.



Tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisine (21) hafta içi Konya'da ulaşan Trabzonspor, ligde de çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Son yenilgisini geçen sezon 29. haftada yine Alanya'dan alan bordo-mavililer, o maçtan sonra oynadığı 18 karşılaşmada (8G, 10B) sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.



EKSİKLER İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ



Teknik Direktör Abdullah Avcı, eksikler yüzünden Alanyaspor maçına farklı 11 ile çıkacak. Sol bekte sakat Denswil'in yerine Konya'da olduğu gibi İsmail Köybaşı forma giyecek. Cezalı Hugo'nun yerine Hüseyin'in oynaması bekleniyor. Avcı'nın sağ kanat için ise Abdülkadir Ömür ile Djaniny arasındaki kararını henüz vermediği belirtildi.



