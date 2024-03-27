Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor

Trabzonspor, kadrosunda tutmayı planladığı Berat Özdemir'i bedelsiz olarak takıma katabilmek adına oyuncunun Al İttifak ile olan sözleşmesini feshetmesini bekleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor
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27 Mart 2024 12:47
Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzon'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor. Sözleşme feshi beklenecek olan oyucunun gelecek sezon yeniden BordoMavili forma giyme ihtimali var.

SEZON PERFORMANSI 

Trabzonspor ile bu sezon 29 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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