Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!
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27 Temmuz 2022 17:39
Trabzonspor'da, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiği ve oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

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