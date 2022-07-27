Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor'da, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiği ve oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."





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