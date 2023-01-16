Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi netleşti.Bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan için Adana Demirspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;Trabzonspor'un ardından Adana Demirspor da transferi açıkladı ve 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.