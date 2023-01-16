Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi için Adana Demirspor'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
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16 Ocak 2023 20:10
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi netleşti.

Bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan için Adana Demirspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Adana Demirspor, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin %50'sini Kulübümüze ödeyecektir."


ADANA DEMİRSPOR DA AÇIKLADI

Trabzonspor'un ardından Adana Demirspor da transferi açıkladı ve 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



 

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