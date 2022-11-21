Trabzonspor'a Serkan Asan müjdesi

Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'un bir diğer sağ beki Serkan Asan da ciddi sakatlık geçirirken, genç futbolcu ocak ayında sahalara dönecek.



Geçtiğimiz sezonki Altay maçında dizinden sakatlanan Serkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı futbolcunun ligin ikinci yarısında görev alabileceği öğrenildi.



Bir diğer sakat isim Dorukhan ise sezonu kapatmıştı.









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