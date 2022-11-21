Trabzonspor'a Serkan Asan müjdesi

Trabzonspor'un genç ismi Serkan Asan, ocak ayında sahalara geri dönmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Serkan Asan müjdesi
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21 Kasım 2022 09:57
Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'un bir diğer sağ beki Serkan Asan da ciddi sakatlık geçirirken, genç futbolcu ocak ayında sahalara dönecek.

Geçtiğimiz sezonki Altay maçında dizinden sakatlanan Serkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı futbolcunun ligin ikinci yarısında görev alabileceği öğrenildi.

Bir diğer sakat isim Dorukhan ise sezonu kapatmıştı.

 

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