Trabzonspor'a Gökdeniz Bayrakdar yanıtı

Transferin hızlı takımı Trabzonspor duracak gibi değil… Şimdiye kadar 31 yaş üzeri Gervinho, Hamsik ve Bruno Peres'e 6 milyon Euro'dan fazla yıllık ücret verme taahhüdünde bulunan bordo-mavililer, Antalyaspor'un kapısını Gökdeniz Bayrakdar için çaldı.



Antalyaspor sezon başında 115 bin euro'ya aldığı Gökdeniz için Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro talep etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu çıldırdı.



Kısa süre önce Antalyaspor, Gökdeniz için; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le birer görüşme yapmış, 1.5 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı. Başkan Ağaoğlu görüşmede, "İstanbul'a 1.5, bize olunca 3.5 mu?" diye sordu. Ancak aldığı cevap, "Yabancı kısıtlaması Türk oyuncuların değerini artırdı. Artık herkese 3.5 milyon euro" oldu.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



