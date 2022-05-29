Trabzonspor'da özellikle sol bek bölgesi için her gün yeni bir isim daha ortaya çıkıyor.



Eren Elmalı, Ghislain Konan ve Ezgjan Alioski gibi isimleri gündemine alan Trabzonpor yeni bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Bordo-Mavililer'in bu bölge için gündemine giren son isim Cristian Ramirez oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kulübü Krasnodar'dan özel izin alarak antrenmanlara çıkmayan Ramirez, menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi.



27 yaşındaki Ekvadorlu sol bek sezon başında 12 maçta forma giymişti. Güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin Euro civarında olan Ramirez'in transferiyle ilgili süreç kulüp tarafından da değerlendirmeye alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı da, A Spor'da katıldığı yayında, "Sağ bek oynayabilen sol bekler var, bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Ramirez, teknik direktör Abdullah Avcı'nın tarif ettiği sağ bek de oynayabilen sol bek oyuncuları arasında yer alıyor. Ramirez, 2017 yılında Ferencvaros'tan Krasnodar'a 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



Yıldız oyuncu Ramirez için şimdiye kadar 2.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.





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