Towns: "Butler'la aramız bozuk olsa da, ona minnettarım"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, eski takım arkadaşı Jimmy Butler ile anlaşmazlıklarına rağmen beraber geçirdiği zaman için minnettar olduğunu söyledi.



Butler'ın birkaç sene önce Timberwolves organizasyonuyla ve özellikle de o dönemdeki yıldız takım arkadaşları Karl-Anthony Towns ve Andrew Wiggins ile yaşadığı sorunlar, NBA'in gündeme oturmuştu.



İddialara göre Miami Heat yıldızı, takım antrenmanında bir grup bench oyuncusuyla kadro kurarak ilk beş oyuncularını yenmiş, ardından hararetli bir biçimde organizasyondan takasını isteyerek Philadelphia 76ers'a gitmişti.



Towns ile Butler arasındaki anlaşmazlığın, Butler'ın karşı karşıya geldikleri son maçta KAT için "bebek kakası misali yumuşak" olduğunu söylemesinden ötürü, sona ermediği düşünülüyordu.



Lakin KAT, YouTube kanalında yaptığı canlı yayın sırasında Butler'a olan hayranlığını dile getirerek, beraber oynadıkları dönemde playofflara kaldıkları zamandan şu şekilde bahsetti:



"Şunu da söyleyeceğim. Teşekkürler Jimmy, sana minnettarım. Her konuda aynı fikirde olmasak da, buna zaten mecbur değiliz. Sahada işimizi hallettik mi hallettik. Wolves'a playofflarda yer alma şansı verdik. Bunun için de müteşekkirim.



Benim düşüncem böyle. Playofflara kaldığımızda, bunu annemle ve babamla kutlama şansı yakalamıştım. Kariyerimin en ikonik fotoğraflarından biri, annem ve babamın Denver'a karşı 82. maçımızı kazandıktan sonra bana sarıldıkları andı. Bunun yeri doldurulamaz. Tüm o diğer karakter muhabbetleri umurumda değil, bunların hiçbiri bir şey ifade etmiyor."



Towns, KOVID-19 nedeniyle başta annesi olmak üzere birçok aile üyesini kaybetmişti. Bu durumun aradaki birçok fikir ayrılığına rağmen Butler'la arasını düzeltmeye istekli oluşunun sebebi olabileceği düşünülüyor.



