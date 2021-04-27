Jose Mourinho'nun görevine son veren ve sezon sonuna kadar Ryan Mason ile devam etme kararı alan Tottenham, yeni menajerini arıyor.



The Evening Standard'da yer alan habere göre; Julian Nagelsmann için görüşmeler yapan Tottenham, Alman teknik adamın Bayern Münih'e gitmesi sonrası alternatifler için çalışmalara başladı. Tottenham'ın listesinde ikinci sırada ise Leicester City'nin başarılı teknik adamı Brendan Rodgers yer alıyor.



Brendan Rodgers'ın Leicester'da iyi bir yapı inşa etmesi, kulüpte istediğini yapma özgürlüğüne sahip olması ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor olması nedeniyle bu transferin de zor olduğu bilgisi verildi. Ayrıca Leicester'ın da 2025'e kadar kontratı olan Rodgers'ı bırakmayacağı vurgulandı.



Tottenham'ın listesindeki diğer isimlerin Ajax'tan Erik ten Hag, bir süredir kulüp çalıştırmayan Ralf Rangnick, İngiltere Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate ve Belçika Milli Takımı'nın hocası Roberto Martinez olduğu belirtildi.



Tottenham, Premier Ligde bitime 5 maç kala 53 puanla 4. sıranın 5 puan arkasında yer alıyor.



