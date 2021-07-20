'Tottenham'da göreve gelememek beni incitti'

İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso, Tottenham ile yaptığı görüşmeden sonra anlaşma sağlanamamasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.



Gattuso yaptığı açıklamada görüşmeler olumlu gittikten sonra Tottenham'da göreve başlamamasının kendisini incittiğini belirterek, "Tottenham ile görüşmeler yaptım ama o görevi alamamak beni çok incitti. Kovulmaktan veya maç kaybetmekten daha çok üzüldüm. Keşke sandıkları kişi olmadığımı açıklama fırsatım olsaydı." diye konuştu.



Tottenham Mourinho ile sezon sonu gelmeden yollarını ayırmış, içinde Gattuso'nun da olduğu bir çok menajerle görüşmüş ve sonunda göreve Nuno Esprito Santo'yu getirmişti.



Gennaro Gattuso ie Napoli ile yollarını ayırdıktan sonra Fiorentina'da göreve getirilmiş ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 3 hafta sonra ayrılık yaşamıştı.



