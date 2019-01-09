İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham, 1-0 kazandı.
Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen maçta tek golü 26. dakikada penaltı noktasından Harry Kane attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 22 Ocak günü Stamford Bridge'te oynanacak.
Yarı finalin diğer ayağında Manchester City ile Burton Albion karşılaşacak.
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Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen maçta tek golü 26. dakikada penaltı noktasından Harry Kane attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 22 Ocak günü Stamford Bridge'te oynanacak.
Yarı finalin diğer ayağında Manchester City ile Burton Albion karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın