Tottenham, Belçika'da çözüm bulamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, deplasmanda Antwerp'e 1-0 mağlup oldu.

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Tottenham, Belçika'da çözüm bulamadı
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29 Ekim 2020 22:48
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve Totttenham bu sezon 2. yenilgisini aldı.

Antwerp'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada Mbokani'nin asistinde Rafaelov'dan geldi.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, devre arasında 4 değişiklik birden yaparak Son ve Lucas Moura gibi as oyuncularını oyuna alsa da, 58. dakikada da takımın bir numaralı yıldızı Kane'i sahaya sürse de sonuç değişmedi.

Bu sonucun ardından Tottenham 3 puanda kalırken, Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Tottenham deplasmanda Ludogorets'e konuk olacak, Antwerp ise evinde LASK Linz'i konuk edecek.



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