UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve Totttenham bu sezon 2. yenilgisini aldı.
Antwerp'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada Mbokani'nin asistinde Rafaelov'dan geldi.
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, devre arasında 4 değişiklik birden yaparak Son ve Lucas Moura gibi as oyuncularını oyuna alsa da, 58. dakikada da takımın bir numaralı yıldızı Kane'i sahaya sürse de sonuç değişmedi.
Bu sonucun ardından Tottenham 3 puanda kalırken, Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.
Grubun 3. haftasında Tottenham deplasmanda Ludogorets'e konuk olacak, Antwerp ise evinde LASK Linz'i konuk edecek.
Antwerp'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada Mbokani'nin asistinde Rafaelov'dan geldi.
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, devre arasında 4 değişiklik birden yaparak Son ve Lucas Moura gibi as oyuncularını oyuna alsa da, 58. dakikada da takımın bir numaralı yıldızı Kane'i sahaya sürse de sonuç değişmedi.
Bu sonucun ardından Tottenham 3 puanda kalırken, Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.
Grubun 3. haftasında Tottenham deplasmanda Ludogorets'e konuk olacak, Antwerp ise evinde LASK Linz'i konuk edecek.
Jose Mourinho: "Kötü performanslar, kötü sonuçları hak eder. Umarım bu otobüsteki herkes benim kadar üzgündür. Yarın 11'de idman var." https://t.co/X8anv3jC1E pic.twitter.com/j4CqHeA6Xa
— Sporx (@sporx) October 29, 2020