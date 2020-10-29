Jose Mourinho: "Kötü performanslar, kötü sonuçları hak eder. Umarım bu otobüsteki herkes benim kadar üzgündür. Yarın 11'de idman var." https://t.co/X8anv3jC1E pic.twitter.com/j4CqHeA6Xa



— Sporx (@sporx) October 29, 2020

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve Totttenham bu sezon 2. yenilgisini aldı.Antwerp'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada Mbokani'nin asistinde Rafaelov'dan geldi.Tottenham Menajeri Jose Mourinho, devre arasında 4 değişiklik birden yaparak Son ve Lucas Moura gibi as oyuncularını oyuna alsa da, 58. dakikada da takımın bir numaralı yıldızı Kane'i sahaya sürse de sonuç değişmedi.Bu sonucun ardından Tottenham 3 puanda kalırken, Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.Grubun 3. haftasında Tottenham deplasmanda Ludogorets'e konuk olacak, Antwerp ise evinde LASK Linz'i konuk edecek.