Toto Wolff: 'Abu Dhabi'de umarım kaza olmaz'

Takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanmak için Abu Dhabi'de piste çıkacak olan Mercedes-AMG Petronas F1 takımının patronu Toto Wolff, son yarışta olabilecek bir kazadan korkuyor.



Formula 1'de son 7 yılı takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Mercedes'in patronu, "Cidde'deki yarıştan herkesin öğreneceği bir şeyler var. Orada öğrenilenler sonrasında final yarışına herkes adapte olacaktır. Cidde'deki gibi tehlikeli sürüşler devam ederse Abu Dhabi'de de cezaların olacağını düşünüyorum. Bu herkes için adaletli olur. Ayrıca böyle geçen bir sezonun kazayla bitmesi hiç güzel olmaz." ifadelerini kullandı.



"Duygular çok çok yüksek." diyerek sözlerini sürdüren Wolff, "Abu Dhabi'de de tertemiz bir yarış olursa sezonu harika bir şekilde bitirmiş oluruz." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



ABU DHABI'YE EŞİT GİDİYORLAR



Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.



Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218



4. Sergio Perez (Meksika): 190



5. Charles Leclerc (Monako): 158



Takımlar



1. Mercedes 587,5



2. Red Bull: 559,5



3. Ferrari: 307,5



4. McLaren: 269



5. Alpine: 149





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