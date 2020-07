Tostao: 'Messi de Ronaldo da Pele seviyesinde değil!'

1970 Dünya Kupası Şampiyonu Brezilya'nın yıldız isimlerinde Tostao, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Tostao'ya göre; her iki dünya yıldızı da henüz Pele seviyesine erişebilmiş değil.



FIFA'ya konuşan Tostao, "Bence Pele, hepsinden daha iyiydi. Ben onları Pele ile karşılaştıramam. Pele, daha kusursuz bir futbolcuydu. Bir hücum oyuncusunun sahip olabileceği her özelliğe sahipti. Tek bir kusuru bile yoktu." dedi.



Messi ve Ronaldo'nun birleşimi olursa o zaman Pele kadar iyi olabileceğini vurgulayan efsane futbolcu, "Messi muhteşem ama Pele kadar iyi kafa vuramıyor, her iki ayağıyla da ateş edemiyor, Pele'nin yaptığı hamleleri yapamıyor. Ronaldo olağanüstü ama Pele'nin sahip olduğu yeteneklere sahip değil. Pele'nin attığı inanılmaz çalımları atamıyor. Ancak Ronaldo ile Messi'yi birleştirirseniz Pele ile karşılaştırılabilecek bir oyuncu elde edersiniz." ifadelerini kullandı.



Maradona ve Pele rekabeti sorulan Tostao, "Maradona muhteşemdi ancak fiziksel olarak Pele seviyesinde değildi. Pele'nin attığı kadar gol de atamadı." diye konuştu.