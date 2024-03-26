Torku Şekersporlu Emine Seçkin Paris 2024'e katılmaya hak kazandı

Torku Şekerspor'un başarılı Para Badminton sporcusu Emine Seçkin, Paris'te yapılacak 2024 Paralimpik oyunlarına katılmayı garantiledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkemizi 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında da ilk kez temsil ederek tarihi bir başarı elde eden Torku Şekerspor Kulübü sporcusu Emine Seçkin, 2024 Paris Paralimpik oyunlarına da katılmaya hak kazandı.



Bedensel Engelliler Badminton branşında tekerlekli sandalye de ülkemizi başarıya götüren Emine Seçkin, dünya sıralamasında 47 sporcu içerisinde 49.228 puanla dünya üçüncülüğü sırasını alarak Paris olimpiyatlarına, nisan ayında açıklanacak resmi sonuçlardan önce ismini yazdırdı.



-"Torku'nun desteğiyle olimpiyata katılma ipini göğüsledim"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçkin, 15 yıldır Para Badminton branşı ile ilgilendiğini ve çok büyük zorluklar çekerek bu başarıları elde ettiğini belirterek, "Ülkemin başarısı için çok büyük fedakârlıklar yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Çok güçlü rakiplerle mücadele ederek bir yıldır süren Paralimpik oyunlara puan veren turnuvalardan aldığım puanlarla yarışı 3. olarak tamamlamak beni ve ailemi çok mutlu etti.



Yeri geldi ailemden günlerce uzak kaldım, yeri geldi büyük sorunlarla mücadele ettim, yeri geldi dönem dönem spordan kopma noktasına kadar geldim ama yılmadım başta ailem olmak üzere antrenörüm ve kulübüm Torku Şekerspor'un büyük destekleriyle olimpiyata katılma ipini göğüsledim. İnşallah bu kez Paralimpik oyunlardan madalya ile döneceğim. Bunun için çok sıkı çalışmaya devam edeceğim."ifadelerini kullandı.



Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam ise, büyük başarılar elde eden Emine Seçkin'in mücadelesi ile örnek bir sporcu olduğunu, birçok sporcuya ilham verecek bir mücadele sergilediğini söyleyerek, "Emine Seçkin ile 15 yıldır turnuva turnuva, ülke ülke başarı basamaklarını çıkarak haklı bir sonuca ulaştık. Gerek antrenman gerekse müsabakalarda sergilediği büyük azim ve mücadele ile ikinci kez ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecektir. İnşallah bayrağımızı da göndere çektirerek İstiklal marşımızı gururla okutacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu da gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Seçkin'i tebrik etti.

Erkoyuncu, kulüp olarak genç sporcuları destekleyerek, başarılı sporcular çıkarmak için sistemli ve planlı bir şekilde spor faaliyetlerine devam ettiklerini kaydederek, "Amatör branşlarla başarılı sporcuları milli takımlara kazandırmak için çalışıyoruz. Emine kardeşimiz kulübümüze geldiği günden bu yana hem kulübümüze hem de ülkemize birçok madalya kazandırmıştır. Sporcumuz Emine Seçkin olimpiyat vizesini alarak, geriden gelecek sporcularımıza örnek olmuştur. Sporcumuzu ve tüm milli takımımızı tebrik ediyor başarılar diliyorum." dedi.



