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Torino, Ljajic'i Beşiktaş'a satmak istiyor!

Torino'nun Simone Zaza'yı kadrosuna katmak için Adem Ljajic'i elinden çıkarmak istediği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Torino, Ljajic'i Beşiktaş'a satmak istiyor!
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11 Ağustos 2018 02:06
Torino, Valencia'nın İtalyan golcüsü Simone Zaza'yı kadrosuna katmak için kaynak arayışlarına başladı.

Takımın 10 numarası Adem Ljajic'i satış listesine koyan Torino'nun, Sırp futbolcuyu bonservisiyle vermek istediği kaydedildi.

15 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic ile Beşiktaş, Spartak Moskova ve Marsilya ilgileniyor.

Haberde; Torino'nun Ljajic'ten en az 15 milyon euro kazanmayı istediği vurgulandı.

İtalyan ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Ljajic, geçtiğimiz sezon 28 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

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