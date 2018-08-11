Torino, Ljajic'i Beşiktaş'a satmak istiyor!

, Valencia'nın İtalyan golcüsükadrosuna katmak için kaynak arayışlarına başladı.Takımın 10 numarasısatış listesine koyan Torino'nun, Sırp futbolcuyu bonservisiyle vermek istediği kaydedildi.İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic ile Beşiktaş, Spartak Moskova ve Marsilya ilgileniyor.Haberde; Torino'nun Ljajic'ten en az 15 milyon euro kazanmayı istediği vurgulandı.İtalyan ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Ljajic, geçtiğimiz sezon 28 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.