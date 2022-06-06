Toprak kortların kralı Nadal başarıya doymuyor

Yıl Rakip Skor 2005 Mariano Puerta (Arjantin) 3-1 (6-7, 6-3, 6-1, 7-5) 2006 Roger Federer (İsviçre) 3-1 (1-6, 6-1, 6-4, 7-6) 2007 Roger Federer (İsviçre) 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) 2008 Roger Federer (İsviçre) 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) 2010 Robin Söderling (İsveç) 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) 2011 Roger Federer (İsviçre) 3-1 (7-5, 7-6, 5-7, 6-1) 2012 Novak Djokovic (Sırbistan) 3-1 (6-4, 6-3, 2-6, 7-5) 2013 David Ferrer (İspanya) 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) 2014 Novak Djokovic (Sırbistan) 3-1 (3-6, 7-5, 6-2, 6-4) 2017 Stanislas Wawrinka (İsviçre) 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) 2018 Dominic Thiem (Avusturya) 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) 2019 Dominic Thiem (Avusturya) 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) 2020 Novak Djokovic (Sırbistan) 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) 2022 Casper Ruud (Norveç) 3-0 (6-3, 6-3, 6-0)

İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 14. kez kazanarak birçok ilke imza attı.Geçen yıl sol ayağından yaşadığı sakatlık yüzünden yaklaşık 5 ay kortlardan uzak kalmasına rağmen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı 2-0 geriden gelip kazanan Nadal, başarılarına bir yenisini ekledi.Nadal, 3 Haziran'da 36. yaş gününü kutladıktan iki gün sonra finalde karşılaştığı Casper Ruud'u 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) yenerek bu sezon 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.İspanyol raket 1972'de 34 yaş, 10 aylıkken kupaya uzanan vatandaşı Andres Gimeno'ya ait Fransa Açık'ı kazanan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu kırdı.Açık dönemde en fazla toprak kort turnuvası kazanan erkek tenisçi Nadal, rekoru 63 şampiyonluğa çıkardı ve tekler kariyerindeki 92. kupasını kaldırdı.2019 Roland Garros şampiyonluğuyla Avustralya Açık'ta 11 şampiyonluğu bulunan Margaret Court'u geçen Nadal, kendisine ait tarihte bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu 2022'deki zaferiyle 14'e yükseltti.Nadal ayrıca sahibi olduğu en fazla grand slam şampiyonluğu kazanan erkek tenisçi rekorunu da 22'ye çıkardı. Nadal böylece 20'şer şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic ile arasındaki farkı biraz daha açtı.Erkekler ve kadınlarda tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçiler listesinin zirvesinde 24 şampiyonlukla Margaret Court yer alıyor. Avustralyalı efsane sporcuyu, Serena Williams (23), Steffi Graf (22) ve Nadal (22) izliyor.Tarihte bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçiler şöyle:1. Rafael Nadal (İspanya) - 14 kez (Fransa Açık)2. Margaret Court (Avustralya) - 11 (Avustralya Açık)3. Martina Navratilova (ABD) - 9 (Wimbledon)Novak Djokovic (Sırbistan) - 9 (Avustralya Açık)4. Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 (ABD Açık)Helen Wills (ABD) - 8 (Wimbledon)Roger Federer (İsviçre) - 8 (Wimbledon)Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı.2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı. Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4. turda İsveçli Söderling, ikincisini 2015'te çeyrek finalde Djokovic, üçüncüsünü de 2021'de yarı finalde yine Djokovic karşısında yaşadı.Nadal'ın, Roland Garros'daki final maçlarının sonuçları şöyle:Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıkabildiğini açıklayan Nadal, yıllara meydan okuyor.Kariyerinde ilk kez bir sezona, yılın ilk iki grand slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık) kazanarak başlayan 36 yaşındaki Nadal, 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkardı.Kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu 2005'te yaşayan Nadal, son kupasını 17 yıl sonra alarak spor tarihinde eşine az rastlanır bir istikrar örneği sergiledi.Açık dönemde bu alandaki rekoru 17 yıl 5 ayla ABD'li Serena Williams elinde tutuyor. Williams ilk şampiyonluğuna 1999 ABD Açık, son şampiyonluğuna ise 2017 Avustralya Açık'ta ulaştı.