Tolgay Arslan'dan transfer yanıtı; 'Burada mutluyum'

Şenol Güneş nasıl bir karakter?

Zaman zaman yedek kalmanla ilgili düşüncelerin?

Şampiyonluğun kaçmasında en önemli neden nedir? Bunda golcülerin etkisi oldu mu, mesela Negredo'nun?



Oğuzhan'la yan yana oynayamayacağınız görüşü var, buna katılıyor musun?



Nasıl bir sezon geçirdin?

Kendinde eksik gördüğün özellik nedir?

Roma ve Stuttgart gibi takımlar seni transfer etmek istedi. Gelen teklifler için ne diyorsun?

Taraftar seni alkışladığı zaman nasıl hissediyorsun?

Yeni yardımcı antrenörler, Guti Hernandez ve İlhan Mansız hakkındaki görüşlerini söyler misin?

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orta saha oyuncusuçarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tolgay'ın açıklamalarının tamamı;Çalışkan ve iyi niyetli birisi. Bugüne kadar Türk futboluna büyük katkıda bulundu. Çok dürüst, kendisine saygı duyuyorsun. Ama sinirlenince yanında durmayacaksınız, hemen oradan ayrılacaksınız.Her zaman oynamak istiyorum. Hırsımdan dolayı hatalar da yapıyorum. Bu konuda kendimi geliştirdim. Eleştirilmek hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra yedek kalma gibi bir sorunum olmaz.Puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Motivasyon ya da yorgunluk diyebilirsiniz. Negredo gol atamazsa, bu sadece onun değil hepimizin suçu. Belki de son pası iyi veremedik… Şampiyonluğu sadece bir oyuncu yüzünden değil, ekip olarak kaybettik.Hırvatistan'a bakarsak Modric, Rakitic, Brozovic birlikte oynuyorlar. Kazandığımız ikinci şampiyonluktaki son 5 maçta Oğuzhan'la yan yana görev yaptık ve hepsini kazandık. Geçen sezon da son iki maçta birlikte ilk 11'deydik. Başarılı oluyoruz çünkü rakip hangimize baskı yapacağını bilmiyor. Kesinlikle buna katılmıyorum. Oğuzhan ile birlikte oynayınca rakipler şaşırıyor.Kötü bir sezon geçirmedim. Çok iyi mücadele ettim. Özellikle büyük maçlarda iyiydim. Ancak kendimi geliştirmeliyim.Gol pozisyonu ve gol. Futbolda herkes asiste, gole bakıyor. Yeni sezonda hedefim daha fazla pozisyona girip, gol atmak. Defans çalışmayı, boğuşmayı da adam geçerek fake atmayı da seviyorum. Ama son bölgeye gelince gücüm kayboluyor. Bu konuda daha rahat olmalıyım, atarsam rahatlayacağım.Burada ben ve ailem mutluyuz. Açıkçası Beşiktaş'ın seviyesine birçok kulüp gelemez. Ülkenin en büyük takımı bence. Kazancım da fena değil. Bende şöyle bir his var; başka takıma gidersem, bir daha Vodafone Park'ta oynayamam… Bu taraftarı hiçbir yerde bulamayacağım. Hemen oraya bir eksi yazıyorum. Bu yüzden tekliflerle kafamı yormadım. Ben buradayım, kafam da burada.İki aydır maç oynamıyoruz. Ayaklarımız titremeye başladı. Sahaya çıkmak ve o heyecanı yaşamak istiyorsunuz. Tatilde herkes 'O taraftar önünde oynamak nasıl bir his?' diye soruyor. Bu anlatılmaz, saha içinde yaşarsın.Guti bir dünya markası. Oynadığı dönemde en iyi orta sahalarından birisiydi. Onun bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum. İlhan hocayla da konuştum. Son vuruşlarımla ilgili o da bana yardım ediyor.