Tolgay Arslan: "Akla ve mantığa aykırı"

Tolgay Arslan, hakkında çıkan 'Alacakları için FIFA'ya gitti' haberinin doğru olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tolgay Arslan: 'Akla ve mantığa aykırı'
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26 Haziran 2020 13:53
Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha futbolcusu Tolgay Arslan, hakkında çıkan 'Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti' şeklindeki haberin doğru olmadığını açıkladı.

Tolgay Arslan, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır. :) Kamuoyundan aykırı yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Tolgay Arslan'ın paylaşımı



O HABER;

"Fenerbahçe, Max Kruse ve Miha Zajc'ın ardından yeni bir FIFA vakasıyla karşı karşıya... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

YANAL'IN İSTEĞİYLE ALINMIŞTI

Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı."



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