Tokyo Olimpiyatları meşalesini Türk kızı Durna Özkaya taşıdı

Japonya'nın Wakayama eyaletine bağlı Kuşimoto'da Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıyan Türk kızı Durna Özkaya, "Türk ve Japon bayraklarını sallayarak desteklediler. Ömrüm boyunca unutamayacağım kıymetli bir anı oldu." dedi.



Özkaya, ülkeye geliş öyküsünü, Kuşimoto'da yürüttüğü mesleğini, meşale koşusuna seçilme sürecini ve koşu sonrası yaşadığı duyguları AA muhabirine anlattı.



Aslen Yozgatlı olan Özkaya, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2014'te mezun olduktan sonra Ankara'da çalışmaya başladığını söyledi.



Bu sırada Kuşimoto Belediyesinin açtığı iş ilanına başvurduğunu anlatan Özkaya, 2018'de girdiği sınavı kazanıp Japonya'ya geldiğini ifade etti.



Özkaya, yaklaşık 3 yıldır Kuşimoto Belediyesinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştığını belirtti.



Eyalet genelinde Türk kültür ve tanıtım etkinlikleri düzenlediğini ifade eden Özkaya, "Türkçe kursu, yemek kursu, el işi, tığ oyası kursu gibi etkinlikler yapıyorum. İlk ve orta okullara giderek öğrencilere Türkiye'yi anlatıyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağını güçlendirmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Özkaya, Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen, 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin, dönüş yolunda Kuşimoto açıklarında batışı anısına her yıl ilçede düzenlenen törende görev aldığını kaydetti.



Koşuya tavsiye üzerine başvurdu



Beraber spor yaptığı bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Özkaya, 2019'da Tokyo Olimpiyatları'nın Wakayama bölgesindeki meşale koşusu katılmak için başvurduğunu söyledi.



Özkaya, 1600'den fazla kişi arasından seçilen 143 kişi arasına girmeye hak kazandığını ve büyük mutluluk yaşadığını belirtti.



Olimpiyatların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir yıl ertelendiğini anımsatan Özkaya, bu durumdan meşale koşularının da etkilendiğini söyledi.



200 metre boyunca taşıdı



25 Mart'ta Fukuşima'da başlayan olimpiyat meşalesi turunun 9 Nisan'da Wakayama'ya geldiğini aktaran Özkaya, meşale taşıyıcılarına özel beyaz üniformayı giydi.



Özkaya, komite yetkilisinin tutuşturduğu meşaleyi teslim alarak 200 metre boyunca koştu.



Sahil hattı boyunca kendisini ilgiyle izleyen, Türk ve Japon bayraklarını sallayan kent halkının alkışlarına Özkaya, "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.



"Elinden geleni yap ve başar" anlamına gelen Japonca "ganbare" ifadesini sıkça tekrarlayan seyirciler, cep telefonlarıyla Özkaya'nın meşaleyi taşımasını kayıt altına aldı.



"Ömrüm boyunca unutamayacağım, kıymetli bir anı oldu"



Koşu dolayısıyla yapılan törende konuşan Özkaya, "Irk, dil ve din ayrımı yapmaksızın herkesin eşit olduğu, bir bütün olduğumuzu koşu vesilesiyle dünyaya iletmek istedim. Türkiye ile Kuşimoto arasındaki kıymetli dostluk bağını bu koşu vesilesiyle bir kez daha vurgulamayı arzu ettim. Hayatları pahasına Kovid-19'la savaşan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız." dedi.



Daha sonra AA muhabirine değerlendirme yapan Özkaya, "Çok heyecanlandım, çok özel bir duyguydu. Türk ve Japon bayraklarını sallayarak desteklediler. Ömrüm boyunca unutamayacağım kıymetli bir anı oldu. Koştuğum yer Haşigui-iwa, Kapadokya'ya benzediğinden memleketimde koşuyormuşum gibi hissettim. " diye konuştu.



Kuşimoto'nun tarihi önemi



Osmanlı İmparatorluğu, Japonya Prensi Komatsu'nun Avrupa ülkelerinin ardından Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya Ertuğrul Fırkateyni'ni gönderdi.



Bir yıl sonra dönüş yolunda kuvvetli fırtınaya yakalanan fırkateyn, 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak parçalandı ve battı.



Batan fırkateyn ve Osmanlı subaylarının manevi mirası, 130 yıldır süren törenlerde Türk ve Japon halklarının gönüllerinde canlılığını koruyor.



İki ülke büyükelçilikleri paylaştı



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Instagram hesabında canlı yayına davet edilen Özkaya, meşale turuna katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin Özkaya'nın meşale taşımasına ilişkin Twitter'dan yayımladığı mesajda da "Koşucu Türk Özkaya, samimi destekle meşaleyi taşıdı." ifadesi kullanıldı.



Olimpiyatların sembolü kabul edilen meşalenin ülkedeki gezisi 25 Mart'ta Fukuşima'da başlamıştı. Meşale turu, 23 Temmuz'da Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda son bulacak.



Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek.



