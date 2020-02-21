Titi: 'Gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi'

"EN GÜZEL ATMOSFERLERDEN BİRİSİYDİ"

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi, takım olarak daha üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi.Titi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.Gaziantep FK ile yarın zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Titi, "." diye konuştu."Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız."Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk karşılaşma olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Titi, "" ifadelerini kullandı.