THY Avrupa Ligi'nde MVP Huertas

Baskonia forma giyen Marcelinho Huertas, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Herbalife Gran Canaria'yı 83-66 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Huertas, normal sezonun 18. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 30 dakika süre alan Huertas, 24 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki oyuncu, üç sayılık atışlarda 5'te 4, iki sayılık atışlarda 9'da 5 isabetle oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Herbalife Gran Canaria'yı 83-66 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Huertas, normal sezonun 18. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 30 dakika süre alan Huertas, 24 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki oyuncu, üç sayılık atışlarda 5'te 4, iki sayılık atışlarda 9'da 5 isabetle oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın