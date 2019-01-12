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THY Avrupa Ligi'nde MVP Huertas

Baskonia forması giyen Huertas, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde MVP Huertas
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12 Ocak 2019 16:07
Baskonia forma giyen Marcelinho Huertas, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Herbalife Gran Canaria'yı 83-66 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Huertas, normal sezonun 18. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 30 dakika süre alan Huertas, 24 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki oyuncu, üç sayılık atışlarda 5'te 4, iki sayılık atışlarda 9'da 5 isabetle oynadı.

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