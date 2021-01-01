Thompson: "LeBron'dan öğrendiklerimi, Boston'ın gençlerine aktaracağım"

Boston Celtics pivotu Tristan Thompson, eski takım arkadaşı LeBron James'in, hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.



Eski Cleveland Cavaliers pivotu Thompson, ESPN'de yakın zamanda yaptığı bir röportajda, LeBron'un bir rol modeli olarak ve örnek olup liderlik ederek, hayatını nasıl etkilediğini açıkladı:



"Bu üç farklı dönemin bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Son dört yıldır LeBron ile beraberken, büyük oyuncuların neler yaptığını yakından görmüş oldum. Kyrie (Irving) ile onun için 'Adam sabah 10'dan önce tamamen ter içinde kalana kadar çalışmış, büyük oyuncular böyle yapıyor' dediğimizi hatırlıyorum."



"JAYSON, JAYLEN VE MARCUS"



Thompson birkaç ay önce Celtics'e katılmaya karar verdiğinde James, kendisine ulaşan ilk kişilerden biriydi. Thompson, dört yıl boyunca LeBron'dan öğrendiklerini, başka bir takıma aktarmak istediğini söyledi:



"Celtics kararım için, ona mesaj atmış ve demiştim ki, 'Bana o dört yıl boyunca ve hatta öncesindeki ilişkimizde öğrettiğin her şeyi, şimdi Jayson (Tatum), Jaylen (Brown) ve Marcus (Smart) gibi adamlara aktarmak istiyorum.' Çünkü bu adamların hepsinin çok iyi olma potansiyelleri var ve Jayson'ın ne kadar harika olduğunu görüyorsunuz. Jaylen da bence All-Star olabilecek bir yetenek ve Marcus da kariyerinde her yıl daha iyi hale geliyor. Yani bana kalırsa, büyük oyuncularla oynadığımız takdirde, onlardan öğrendiklerimizi ileriye taşımamız gerekiyor. Çünkü işlerin devam etmesini sağlayan şey bu."



