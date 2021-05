Thibs, "play-in" turnuvasını destekliyor!

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, "play-in" turnuvası konseptini desteklediğini söyledi.



Thibodeau, bu sezon tartışmalı bir konu olan ve pek çok kişinin büyük ölçüde zıt görüşlere sahip olduğu play-in turnuvası ile ilgili fikrini beyan edenlerden biri olarak ön plana çıktı.



The Athletic'ten Joe Vardon, son makalesinde, ligdeki daha çok takımın playoff yarışına girmesini desteklediği görülen Thibodeau'nun ifadelerine şu şekilde yer verdi:



"Bence önce oynayıp, sonra tekrar değerlendirmeliyiz. Ama bana kalırsa birçok takımın önemli maçlarda yer alacak olması, bu lig için güzel bir şey. Yıpranma durumu kanımca her zaman endişelendiğiniz bir konudur. Yani nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. İlk aklıma gelen düşünce, bunun çok iyi olduğu üzerineydi."



Knicks ekibi, 38-30'luk derecesiyle Doğu'da dördüncü sırada yer alıyor.