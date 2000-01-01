Thibodeau'dan, LaMelo'nun basketbol IQ'suna övgüler!

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un takım ile yakaladığı erken başarıyı övdü.



Thibodeau, Knicks'in 2020 NBA Draftı'nda LaMelo'yu seçme konusunda hevesli olan ön Draft süreci ekibinin bir parçasıydı.



Knicks, Draft'ta yukarı sıralara çıkmak için takas yapamamış ve sekizinci sıradan Obi Toppin'i seçmişti.



Thibs, LaMelo hakkında konuşarak, genç oyuncunun yüksek basketbol IQ'sunu şu şekilde övdü:



"Onunla ilgili birçok video izledim ve pasörlüğüne baktığınızda, saha görüşünün nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Size oyunu nasıl gördüğünü belli ediyor.



Bu bir yetenektir, yani bu tür bir oyuncu aldığınızda, etrafındaki herkesi çok daha iyi hale getirir ve (Gordon) Hayward da aynı şekilde böyle bir oyuncu.



Ancak genç bir adamın lige gelip şu anda onun oynadığı gibi oynaması, yetenek seviyesi hakkında çok şey anlatıyor ve o takımı savunmayı bu kadar zor kılan şey de bu."



