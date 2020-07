The Last Dance, üç Emmy ödülüne aday gösterildi!

Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki The Last Dance belgeselinin, üç Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.



ESPN PR'a göre The Last Dance, 'En İyi Belgesel ya da Kurgusal Olmayan Yapım', 'En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Kurgusu' ve 'En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Yönetmeni' ödüllerine aday gösterildi.



The Last Dance, ESPN için büyük bir başarı olmuştu. Jason Hehir'in yönettiği ve şu anda Netflix'te bulunan seri, Bulls ve basketbol taraftarlarına heyecan verici, 10 bölümlük bir belgesel izleme imkanı sunuyor.



1990'lı yılların Bulls'u, gelmiş geçmiş en iyi spor hanedanlarından biri. Michael Jordan, Scottie Pippen ve Phil Jackson'ın liderliğindeki Chicago ekibi, sekiz yılda altı şampiyonluk kazanmıştı.