Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

The Last Dance, üç Emmy ödülüne aday gösterildi!

Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki The Last Dance belgeselinin, üç Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki The Last Dance belgeselinin, üç Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

ESPN PR'a göre The Last Dance, 'En İyi Belgesel ya da Kurgusal Olmayan Yapım', 'En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Kurgusu' ve 'En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Yönetmeni' ödüllerine aday gösterildi.

The Last Dance, ESPN için büyük bir başarı olmuştu. Jason Hehir'in yönettiği ve şu anda Netflix'te bulunan seri, Bulls ve basketbol taraftarlarına heyecan verici, 10 bölümlük bir belgesel izleme imkanı sunuyor.

1990'lı yılların Bulls'u, gelmiş geçmiş en iyi spor hanedanlarından biri. Michael Jordan, Scottie Pippen ve Phil Jackson'ın liderliğindeki Chicago ekibi, sekiz yılda altı şampiyonluk kazanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal