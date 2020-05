The Last Dance, ABD dışında 23.8 milyon izleyiciye ulaştı!

Netflix, ABD dışındaki uluslararası basketbol hayranlarından, Michael Jordan ve 90'ların Chicago Bulls takımı hakkındaki belgesel serisi "The Last Dance"e 23.8 milyon izleyicinin akın ettiğini duyurdu.



Netflix, gelen rakamları tweetledi ve yayındaki ilk dört haftasında, belgeseli ABD dışında 23.8 milyon hane halkının izlediğini belirtti.



Ancak, Netflix'in seçici olarak raporladığı görüntüleme rakamları, TV reytingleriyle karşılaştırılamıyor. Netflix, herkese açık olarak raporlanan kitle metriklerini, bir şovu en az 2 dakika boyunca izleyen üye sayısına bağlı olarak alıyor ve bu hesaplamanın, izlenen içeriğin popülerliğini yansıtma üzerine olan sonuçları, ortalama izlemeye harcanan süreden daha iyi yanısttığını düşünüyor.



ESPN'in Netflix ile ortak yapımcılığını yaptığı "The Last Dance" 19 Nisan'da ABD'de ESPN kanalında, uluslararası olarak ise Netflix'te yayına başlamıştı.



BÖLÜM BAŞINA 5.6 MİLYON İZLEYİCİ



Spor açlığında olan tüketiciler, karantina süresince, "The Last Dance"in reytinglerini oldukça olumlu etkiledi. 10 bölümün hepsinde, The Last Dance ortalama 5.6 milyon izleyiciyle, spor izleyicileri için en çok izlenen belgesel oldu.



Netflix'in geçen ay yapılan birinci çeyrek kazanç röportajında, baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, Bulls belgeselinin kendileri için "bir kazan-kazan durumu ve ESPN ve yeni programlar için oldukça aç olan basketbol taraftarları için büyük bir kazanç" olduğunu söylemişti ve "Hakların ve çekimlerin karmaşıklığı" nedeniyle, ESPN veya Netflix'in The Last Dance'i bağımsız olarak üretmesinin çok zor olacağını belirtmişti.



Jason Hehir'in yönettiği "The Last Dance", Bulls'un 1997-98 sezonundan, daha önce yayınlanmamış görüntüleri içeriyor.