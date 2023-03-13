TFF kapıyı kapattı: 'Play-off yok!'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, son dönemde gündeme gelen play-off sistemi önerisi tartışılmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmuştu.



Portekizli çalıştırıcı, deprem sebebiyle Süper Lig'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirtmişti. Beşiktaş cephesi de bu öneriye sıcak baktığını net bir şekilde ifade etmişti.



"HİÇ GÜNDEMDE OLMADI"



G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası bu konu ile ilgili sorulan soruya, "Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir. Görüşlere de saygı duyuyoruz" cevabını vermişti.



TFF, bu sezon playoff konusunun düşünülmediğini net şekilde açıkladı.



Peki önümüzdeki sezon ligde bir play-off uygulaması gündeme gelir mi? TFF cephesinden alınan bilgilere göre; federasyonun gündeminde böyle bir konu yok.





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