TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!
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25 Mart 2025 21:46
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbiler için karar çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF Yönetim Kurulu, salı günü derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi bekleniyor.

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