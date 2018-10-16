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Terim & Zanetti zirvesinde Ozan Kabak transferi!

Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, Fatih Terim ile İstanbul'da yaptığı görüşmede Ozan Kabak'ı konuştu.

Terim & Zanetti zirvesinde Ozan Kabak transferi!
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16 Ekim 2018 09:34
Galatasaray genç stoperi Ozan Kabak ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milano'dan kapı komşusu Inter Asbaşkanı 'yi İstanbul'da ağırladı. İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu. Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Inter'in Asbaşkanının, Terim'den son keşfi Ozan Kabak'ı istediği dedikodusu yayıldı. Terim'in 'mücevher' olarak tanımladığı Ozan için Zanetti'ye, "Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir" dediği bile dillendirildi.



OZAN KABAK DEVLERİ DE SOLLADI

Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi üç deneyimli ismi geride bırakıp Galatasaray savunmasında kendisine yer açmayı başardı.

18 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Ozan Kabak, bu sezon ligde 4 maçta görev yaptı ve bunların 3'ünde 90 dakika sahada kaldı. 3-0 kaybedilen Akhisar maçı hariç savunmada dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

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