Teodosic: "Obradovic ile çalışma fırsatı bulamadım, ama belli olmaz.."

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LA Clippers guardı Milos Teodosic, Nedeljnik'e verdiği röportajda Milli takımıyla ABD ekiplerine karşı kaybettikleri finallerden, Yugoslavya'nın dağıldığı dönemdeki çocukluk anılarından, SFRY hakkında nostaljik olmama sebebinden, birlikte antrenörlerden, Amerika'ya gitme hakkından Los Angeles'ta oynamaya kadar, bir sürü konuya değindi.En önemlisi olarak Teodosic, kariyerinde birlikte çalışmadığı koçlardan bahsederken, Fenerbahçe Basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic'in de adını verdi ve şu ifadeleri kullandı:Teodosic, röportajda ayrıca milli takım formasını giymenin en önemli tarafı olarak "Temsil etmek, burada hatırladığınız şeydir" konusuna değindi ve şöyle konuştu:Teodosic, ifadelerinişeklinde devam ettirdi ve 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatlarda ABD'ye karşı kaybettikleri finallerden de söz etti.