Teodosic: "Obradovic ile çalışma fırsatı bulamadım, ama belli olmaz.."

LA Clippers guardı Milos Teodosic, Nedeljnik'e verdiği röportajda Milli takımıyla ABD ekiplerine karşı kaybettikleri finallerden, Yugoslavya'nın dağıldığı dönemdeki çocukluk anılarından, SFRY hakkında nostaljik olmama sebebinden, birlikte antrenörlerden, Amerika'ya gitme hakkından Los Angeles'ta oynamaya kadar, bir sürü konuya değindi.
En önemlisi olarak Teodosic, kariyerinde birlikte çalışmadığı koçlardan bahsederken, Fenerbahçe Basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic'in de adını verdi ve şu ifadeleri kullandı: "Aktif olanlar içerisinde Zeljko Obradovic ile Svetislav Pesic ile çalışma fırsatı bulamadım. Bir basketbolcunun kariyeri hemen hemen 15 sene sürüyor. Bu 15 yıl içinde herkesle çalışamazsınız. Tabii ki önümde birkaç yıl daha var ve neler olacağını bilemeyiz."
Teodosic, röportajda ayrıca milli takım formasını giymenin en önemli tarafı olarak "Temsil etmek, burada hatırladığınız şeydir" konusuna değindi ve şöyle konuştu: "Finallerde 10 veya 15 sayı farkla kaybetmek utanç verici değildir. Amerikalılara karşı finallerde 30 sayı farkla kaybetmek de rezalet değil, fakat bundan sonra hiç iyi hissetmemiştik."
Teodosic, ifadelerini "Milli takım, Sırbistan'daki insanların oyuncularını asıl hatırladıkları yerdir ve milli takıma madalya getirdiğiniz sürece, insanlar size saygıyla bakar."
şeklinde devam ettirdi ve 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatlarda ABD'ye karşı kaybettikleri finallerden de söz etti.