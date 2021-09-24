Tek bacağıyla yüzmede Türkiye şampiyon olan sporcu azmiyle örnek oluyor

Araban ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde ailesiyle yaşamını sürdüren 4 çocuk babasıi İbrahim Kartal, 18 yaşında geçirdiği iş kazasının ardından sol bacağını kaybetti. İçinde bulunduğu ruhsal bunalımı atlatmak için küçük yaşta öğrendiği yüzmeyi tek bacağıyla yaşadığı mahalleden geçen Fırat Nehri'nde devam ettirmeyi karar verdi.



Mahalle sakinlerinin "Tek bacağıyla yüzemez" önyargılarını kulak ardı eden Kartal, yüzme tutkusunu devam ettirmek için kendisini derin ve hızlı akan Fırat Nehri'nin sularına bıraktı.



Yaşamı boyunca fırsat bulduğunda Fırat Nehri'nde yüzen Kartal, azim ve hırsla çalışarak yerel ve ulusal organizasyonlara katıldı.



2006-2016 yıllarında Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı'nda yer alan Kartal, son olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 10-12 Ağustos'ta Gaziantep'te düzenlediği Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest yüzmede şampiyon oldu.



- ''Fırat Nehri bizi kendine çekiyordu''



Kartal, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin kıyısında büyüdüğünü ve küçük yaşlarda yüzmeyi öğrendiğini söyledi. Fırat Nehri'ni çok sevdiğini ifade eden Kartal, "Fırat Nehri bizi kendisine çekiyordu. Nehir bizim için bulunmaz bir nimet aslında." dedi.



18 yaşında çalıştığı sırada tahlisiz olay yaşadığını belirten Kartal, şunları kaydetti:



"Sol bacağımı kaybettikten sonra Fırat Nehri'nin başına gelirdim. Kayaların üstünden Fırat Nehri'ne bakardım. 'Bacağımı kaybettim tekrar yüzebilir miyim ?' diye düşünüyordum. Önce Fırat Nehri'nin bir kolu vardı, orada denedim. Tekrar Fırat Nehri'ne gelerek yüzdüm. Böyle bir başarıyı kendimden de beklemiyordum. Mahalle sakinleri de şok oluyordu, 'İbrahim Abi Fırat'a girecek, boğulacak' derlerdi. Bir bacağım yoktu. Fırat Nehri'nden çıkarken alkışlarlardı. Daha sonra mahalle sakinleri beni motive etti. Fırat Nehri'ndeki yüzmeden sonra hayata bir farklı bağlandım."



Ailesinin büyük desteğini aldığını ifade eden Kartal, şöyle devam etti:



"2007'de Antalya'da düzenlenen yarışa katıldım. Gayet güzel yüzdüm ve derece yaptım. Sonra havuzlara gitmeye başladım. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye geneli yarışmada şampiyon oldum. Hiç pes etmeyeceğim, hayata hep pozitif açıdan bakıyorum. Spor benim hayatımın bir parçası. Vatandaşların da benden beklentileri var. Olimpiyat hedefim de var. Hiçbir zaman hedeften vazgeçmeyeceğim. O hedefe kitleneceğim, odaklanacağım. Mücadelemle tüm engellilere örnek olmak istiyorum."



