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TBMM'den TFF'ye ye ağır salvo!

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzonspor - Başakşehir maçı nedeniyle federasyona büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
TBMM'den TFF'ye ye ağır salvo!
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22 Ocak 2019 23:57
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hafta sonu oynanan Trabzonspor - Mediol Başakşehir maçı nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Trabzonspor cephesi hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda büyük tepki gösterirken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Salih Cora, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hakeme ve federasyona tepkisini ''Trabzonspor-Başakşehir maçından sonra pozisyonları televizyondan inceledim. Hakikaten hakemleriniz bizi katletti. VAR odası bu işbirliğinin içerisinde. Bu pervasızlığa elbette sessiz kalmayacağız. Türk futbolunu zerre kadar düşünüyorsanız bu maçı tekrar izleyin, inceleyin. Ayıp, yeter artık TFF'' ifadeleriyle dila getirdi.



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