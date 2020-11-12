TBF ile PUMA arasında sponsorluk imzaları atıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), spor markası PUMA ile basketbol milli takımlarının resmi forma sponsorluğu için sözleşme imzaladı.



TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, PUMA, milli takımların müsabaka ve antrenmanlarda giymek üzere kullanacağı malzemeleri tedarik edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, PUMA yöneticileri ve TBF temsilcileri katıldı.



İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonu ile PUMA arasındaki iş birliğini sizlere duyurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği, dünyanın en önemli spor giyim markalarından PUMA, 4+1 yıllığına bütün kategorilerdeki milli takımlarımızın resmi sponsoru olmuştur. Her yaş kategorisinde global bir marka haline gelmiş Türkiye Basketbol Milli Takımları, yine bütün dünya tarafından tanınan, prestijli bir marka ile güçlerini birleştirerek yeni ve daha büyük başarılara yürüyecektir." ifadelerini kullandı.



PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise şunları kaydetti:



"PUMA olarak yeni sezondan itibaren milli takımlarımızın sportif ürün resmi sponsoru olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. İş birliğimiz kapsamında yeni sezonda milli sporcularımızın oynadığı tüm ulusal ve uluslararası maçlarda ülkemizi PUMA formalarıyla temsil etmesi bizler için gurur verici. Bu iş birliğinde A Erkek Milli ve A Kadın Milli Takımlarımıza ek olarak alt yaş milli takımlarımıza da destek olmak bizim için özellikle çok değerli. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliğinin verimli olmasını ve uzun yıllar sürmesini diliyorum."



