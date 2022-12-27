TBF'den Ankara ziyareti

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yönetim kurulu üyeleri; MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın kulüplerine ziyarette bulundu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Ömer Onan, Asbaşkan Hüseyin Beşok, Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, Genel Sekreter Serhan Antalyalı ve Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.



TBF yöneticileri, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, OGM Ormanspor Kulübü Başkanı İbrahim Şanlı ve Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın'la bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.





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