Taylan Antalyalı, 'dalya' dedi

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı forma altında 100. kez sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı, 'dalya' dedi
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07 Mayıs 2022 19:34
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı.

2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda 77 Süper Lig, 8 Ziraat Türkiye Kupası, 14 Avrupa kupası olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.

Taylan, Medipol Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formayı giydiği resmi maç sayısını 100'e yükseltti.

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