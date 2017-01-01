Tatum, Phoenix'i istemiş olsa da, Suns 'yeni bir Devin Booker' istememiş!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, 2017 NBA Draftı öncesinde, Phoenix Suns tarafından draft edilmek istediğini belirtmişti, ancak Suns sahibi Robert Sarver, 'başka bir Devin Booker'a ihtiyacı olmadıklarını' söylemiş.



Tatum, Markelle Fultz ve Lonzo Ball'un ilk iki seçim olacağını bildiğini ve Celtics'in 1. ve 3. sırayı takas ettikten sonra, 4. sırada Suns'a düşeceğini umduğunu söylemişti.



Suns sahibi Robert Sarver, Josh Jackson'ı tercih ederken, o dönem takımın kaçı olan Earl Watson, Tatum'ı draft ettirmek için elinden geleni yapmıştı.



Tatum, durumu "Earl adamımdır. Annemi arayıp 'Sanırım Phoenix'e gitmek istiyorum.' demiştim." şeklinde açıkladı.



Tatum'ın menajeri Jeff Wechsler, kendisini Celtics ile ikinci bir antrenman yapması için çağırmıştı. Wechsler kendisine Boston'ı güzellese de, Tatum bu konuda isteksizdi:



"Telefonu kapattık. 'O antrenmana gitmek istemiyorum. Böyle iyiyim.' dedim."



Antrenmanı kabul etmeden önce, efsane koç Mike Krzyzewski'nin Tatum'a Brad Stevens ve Celtics'i ikna etmesi gerekiyordu.



"Draftta adımın söylediğini duyduğumda, hayatımın açık ara en iyi günüydü, çünkü 16 yıldır bunun için çalışmıştım. Ama bir tarafım Boston'a gitmek istemiyordu, çünkü onlar Doğu'nun 1 numaralı takımıydı. Isaiah Thomas, Al Horford, (Marcus) Smart, (Jaylen Brown) ve Jae Crowder vardı. Ben de oynayamayacağım sanıyordum. Sayı atmaya çalışan bir adamdım. Neyse ki her şey yolunda gitti."



Suns'ın Tatum'ı alacağına dair güçlü bir inanç vardı. Aslında, koç Krzyzewski'den bir ikna olmasaydı, Boston tarafından alınmamış bile olabilirdi:



"'Jayson' dedi, 'Celtics aradı. seninle antrenman yapmak istiyorlar. Bence Brad Stevens harika bir koç. Bulunmak için harika bir yer. Çok şey öğreneceksin.' demişti."



"BAŞKA BİR BOOKER'A İHTİYACIMIZ YOK"



The Athletic'ten Jay King'in yazdığı bir makalede, Suns sahibi Sarver'in düşünce sürecinin bundan farklı olduğu ve "başka bir Devin Booker" istemediği ortaya çıktı:



"Bu ikili Watson için ne kadar anlamlı gelse de, Sarver'ın durumu farklı gördüğünü söylemişti. Sarver'ın, Suns'ın 'başka bir Devin Booker'a ihtiyacı olmadığını' söylediğini hatırlıyor. Sarver, Tatum'ın becerilerinin Booker'ı çok fazla gölgeleyebileceğine inanıyordu.



Watson, özellikle NBA'in çok yönlülük, değişebilirlik ve beceriye daha fazla yönelmesi ile, forvetlerin birbirini destekleyebileceğini fark etmişti. Tatum'ın Los Angeles'ta Suns için yaptığı ön draft çalışması, Watson'ın bu ikilinin potansiyeli hakkında düşüncesini sağlamlaştırmıştı. Şut antrenmanından başlayarak, Watson'ın yorumu, 'çılgın bir antrenman' şeklindeydi.



Watson şunları söylemişti: 'Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Devin Booker'da da gördüğüm gibi, insanlar sorguladığında da çabucak görmüştüm. Ve şut çalışması sırasında, takım sahibi onu durdurmuştu. Daha ne kadar şut sokabileceğini bilmiyorum, ama takım sahibi antrenmanı durdurmuştu. Ve o antrenmanı durdurmaman lazım. Olmaz yani. Senin orada oturup hayranlık duyman ve yoldan çekilmen gerekir. Neyse, takım sahibi antrenmanı durdurdu ve 'Güzel. Başka ne yapabilirsin?' demişti. 'Ne?' dedim, 'Antrenman şimdiye bitmeliydi. Bu bizim adamımız.'



Watson, Tatum'ın takım sahibi Robert Sarver ile "rahatsız edici" konuşmalar yapmasını istiyordu ve takımın, Duke yıldızını almak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğine ikna etmeye çalışmıştı. Watson, Josh Jackson'ı tercih ettiğini söylemişti, ancak Watson farklı bir fikirle geri çekilmeye devam etmişti:



"Tatum'u almalıyız."



Sonunda Tatum ilk kez All-Star seçilmiş ve Celtics'in yüzü olmuştu. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen, ligde bir yıldız olarak kabul ediliyor. Bu sezon ortalama 10.4 sayıyla oynayan Jackson'ın durumu ise bundan çok farklı olmuştu.



