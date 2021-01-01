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Tatum: "NBA'deki en iyi beş oyuncudan biri olmak istiyorum!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, NBA'deki en iyi 5 oyuncudan biri olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, NBA'deki en iyi 5 oyuncudan biri olmak istediğini söyledi.

The Undefeated'dan Marc Spears'ın yakın tarihli bir makalesinde Tatum, en iyi 5 oyuncudan biri olma arzusunu paylaştı:

"Daha iyi olmalıyım. Seviyemi en iyi 10 ila 15 oyuncudan biri olmaktan, en iyi 5 oyuncu olmaya yükseltmeliyim. Etrafımdaki herkesi daha iyi yapmaya uğraşmam gerekli.

Bu yaz öğrendiklerimi gelecek sezona taşımayı planlıyorum. Yaz dönemimin yarısını dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayarak geçirdim. Antrenmanda KD'ye (Kevin Durant), Book'a (Devin Booker) ve diğer tüm adamlara karşı oynadım. Sezona erkenden iyi başlayacağımı ve bir sonraki adıma yükseleceğimi hissediyorum."

Tatum, önceki sezon 26.4 sayı, 7.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla tekrar All-Star seçilmişti.


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