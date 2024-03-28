Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak gördüğünü söyledi.



TNT'nin maç sonrası programında konuşan Tatum, Bryant'a olan hayranlığının spor üzerindeki etkisine ve dünya çapında milyonlarca kişiye verdiği ilhama dayandığını açıkladı:



"Benim için verdiği ilhamla alakalı bir durum. İnsanlara, 2000 mil uzaktaki birine ilham verme biçimiyle. Onu televizyonda izlemekle, röportajlarını izlemekle, ne kadar sıkı çalıştığını ve kariyerindeki iniş çıkışları görmekle alakalı. Onda kendimi görüyorum."



Rakamları ve amansız rekabetçiliğiyle tanınan Bryant, beş şampiyonluk, 18 All-Star maçı ve 15 kez All-NBA kadrolarına seçildiği özel bir kariyere sahipti. Çoğu kişi için bu kendisini Michael Jordan veya LeBron James'in önüne koymuyor olsa da, Lakers efsanesi dünyanın her yerinde milyonlarca hayrana sahip.



