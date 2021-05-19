Tarık Çamdal ameliyat edildi

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, futbolcu Tarık Çamdal'ın kasık fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarık Çamdal, Münih'de başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarık Çamdal, Münih'de başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.