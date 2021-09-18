DERBİYİ LENS KAZANDI

Fransa Ligue 1'deki Kuzey Derbisi'nde olaylar çıktı. Lens ile milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille'in karşı karşıya geldiği maçta tribünler sahaya indi.Lille tribünlerinden Lens tribünlerine atılan yabancı maddeler nedeniyle patlak verdiği belirtilen olaylar sonrasında Lens taraftarları sahaya girerek rakip taraftarların üzerine doğru koşmaya başladı.Gerginliğin sonrasında taraftarların tribüne geri dönmesiyle birlikte olaylar yatıştı.Devre arasındaki kavganın ardından hakemler 2. yarıyı yaklaşık 25 dakika geç başlattı.Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Lens oldu. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Lens'e galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Frankowski kaydetti.Son şampiyon Lille, bu sezon 6 maçta 3. yenilgisini alırken, 5 puanla 13. sırada kaldı. Lige fırtına gibi giriş yapan Lens ise 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puana yükseldi.Milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 78. dakikada oyuna dahil oldu.Ligue 1'in 7. haftasında Lille evinde Reims'i ağırlayacak, Lens ise Strasbourg ile karşılaşacak.